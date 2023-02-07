بين Bard وChatGPT.. الذكاء الاصطناعي يشعل حرب مايكروسوفت وغوغل

وكشفت "مايكروسوفت" عن خططها لدمج برنامج الدردشة الآلية "ChatGPT" من شركة "OpenAI" الذي أحدث ضجة حول العالم، في محرك بحث "Bing".

في المقابل، أصدرت "غوغل" إعلانا سريعًا لتقديم "Bard" منافس "ChatGPT"، ووعدت بتقديم مزيد من التفاصيل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي لاحقا.