للمرة الأولى.. الروبوتات تقود قمة أممية حول الذكاء الاصطناعي

تعتزم الأمم المتحدة للمرة الأولى جمع 8 روبوتات شبيهة بالبشر (روبوتات اجتماعية) لحضور قمتها المقبلة بشأن الذكاء الاصطناعي للخدمة العامة، وهي الأولى منذ جائحة كورونا.

وخلال هذه القمة التي تقام يومي الـ6 والـ7 من تموز/يوليو في جنيف، يأمل الاتحاد الدولي للاتصالات في أن يظهر كيف يمكن للتقنيات الجديدة وخصوصاً الذكاء الاصطناعي أن تساعد في بلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً في مكافحة أزمة المناخ أو دعم المبادرات الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة الجديدة للاتحاد الدولي للاتصالات، الأمريكية دورين بوغدان مارتن في بيان إن "مصلحتنا العامة تكمن في أن نصوغ الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مما يصوغنا هو".

وأضافت: "هذه القمة التي تشكل منصة رئيسة للأمم المتحدة على صعيد الذكاء الاصطناعي، ستجمع أصواتًا صاعدة تمثل جملة مصالح متنوعة لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي مسرّعًا قويًّا للتقدم في سباقنا لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة".