روبوتات معززة بالذكاء الاصطناعي تدرس الحفريات في أعماق المحيطات

طور باحثون من جامعة "نورث كارولينا ستيت" الأمريكية، روبوتًا قادرًا على فرز الحفريات البحرية المجهرية وتحليلها والتعامل معها في أعماق المحيطات، بمساعدة برنامج حاسوبي يعتمد على الذكاء الصناعي.

وتتألف التقنية المسماة "فورابوت" من روبوتات وذكاء صناعي يتحكم فيزيائيًا ببقايا الجسيمات الحية والمستحاثات، لعزلها وتصويرها وتحديد أنواعها.

ويسمح الروبوت بأتمتة عملية البحث المتكررة، والمهمة لتطوير فهمنا للبيئة الحيوية في المحيطات سواء في الوقت الحالي وفي عصور ما قبل التاريخ، ما يتيح دراسة تغيرات المناخ.

وتستطيع التقنية دراسة الأوليات التي كانت منتشرة في المحيطات قبل 100 مليون عام، ويُعرَف وجودها من خلال أصداف تتركها وراءها.