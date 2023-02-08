تطوير روبوت قابل للارتداء يعزز حركة مرضى التصلب الضموري

وقال كونور والش، المؤلف الرئيس للدراسة، إن "بحثنا يهدف إلى صنع أجهزة حديثة تساعد في استعادة وظائف الأطراف الحركية لدى مرضى التصلب الجانبي الضموري والأشخاص المصابين بالأمراض المؤثرة على حركتهم".

ويمتاز النموذج الأولي للتقنية بنعومته إذ صنعه الباحثون من القماش، وبقدرته على أداء المهمة دون الحاجة لكابلات موصولة ببطارية، لكنه حاليا يعمل فقط على المرضى القادرين على تحريك كتفهم قليلا.