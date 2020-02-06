نتفلكس تستخدم تقنية جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت على هاتفك الأندرويد‎

قدمت شركة ”نتفلكس“ الأمريكية دعمًا لبرنامج AV1 الجديد المصمم لنقل الفيديوهات عبر الإنترنت في تطبيق أندرويد الخاص بها.

وأشارت الشركة إلى أن هذا البرنامج يقوم بضغط الفيديوهات بنسبة 20 في المئة بكفاءة أكبر من برنامج ترميز VP9 الذي تستخدمه حاليًا.

وتخطط ”نتفلكس“ لطرح AV1 على جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بها، وتعمل مع الشركات المصنعة للأجهزة والشرائح لتوسيع التقنية.

ومن شأن هذا البرنامج أن يقوم باستهلاك بيانات أقل للهاتف المحمول أيضًا.

وعلى الرغم من ذلك، ما زال البرنامج في مراحله الأولى، وأشار البعض إلى أنه ليس الخيار الأفضل لجودة الصورة، كما أن تشغيل البرنامج يحتاج إلى جهاز كمبيوتر قوي، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات بشأن إمكانية تأثير مقاطع فيديو Netflix المشفرة AV1 على عمر بطارية الهواتف الذكية.

يُذكر أن شركة نتفليكس هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 1997، في كاليفورنيا، وهي متخصصة في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد.

في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، اعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.

توسعت الشركة عالميًا لتوفر خدماتها في كندا عام 2010، واستمرت بتوسيع خدماتها عالميًا، في كانون الثاني يناير عام 2016، وباتت الشركة توفر خدماتها حول العالم في أكثر من 190 دولة.