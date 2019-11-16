مذبحة أسريّة بأمريكا.. مقتل 5 من أسرة واحدة جنوب كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، في إطلاق نار داخل منزلهم، بحي ”بارادايس هيلز“ في سان دييجو، جنوب ولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة ”سان دييغو يونيو تريبيون“ عن مصادر بالشرطة الأمريكية أن طفلًا آخر أصيب بجروح ويخضع لعملية جراحية، ويعتقد أن المشتبه به كان من بين القتلى.

وذكرت الشرطة أنّ عناصرها سمعوا صوت عراك، وكأنه صوت إطلاق نار، عندما تلقوا اتصالًا للاستغاثة، فوصلوا المكان حيث رأوا طفلًا على الأرض مغطى بالدماء.

وأشارت الصحيفة إلى أن القتلى هم ”طفل (3 أعوام)، وامرأة (29 عامًا)، ورجل (31 عامًا) في مكان الحادث“، كما جرى نقل صبي (5 سنوات) وصبي آخر (9 أعوام) إلى المستشفى حيث توفيا هناك.

كما نُقل صبي (11 عامًا) إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية ،ولم يكشف المحققون عن ما إذا كان أحد أفراد الأسرة يُعتقد أنه أطلق النار، كما لم يتضح ما إذا كان المشتبه به في إطلاق النار قد مات متأثرًا بجراحه التي أصيب بها.

وعثرت الشرطة على سلاح داخل المنزل، لكن السلطات لم تكشف عن نوعه.