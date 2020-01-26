كوبي براينت.. من فيلادلفيا إلى كاليفورنيا وبينهما الأوسكار

توفي أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) المعتزل كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد.

وقال موقع TMZ الأمريكي إن أسطورة لوس إنجليس ليكرز البالغ عمره 41، كان يسافر بصحبة ثلاثة آخرين على متن طائرة خاصة، عندما سقط في كالاباساس بالقرب من لوس إنجليس في كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

ولقي كل من كان على متن الطائرة حتفه ويجري التحقيق في الحادث الذي وقع ظهر اليوم بتوقيت لوس إنجليس.

ووفقا للتقارير تحولت الطائرة إلى كرة من اللهب بعد اصطدامها بالأرض وقد نجت فانيسا زوجة براينت وبناتهما الثلاث اللاتي يُعتقد أنهن لم يكن على متن الطائرة.

عاجل الشرطة تؤكد تحطم طائرة هيلوكبتر في ولاية كاليفورنيا. التقارير تؤكد بأن كوبي براينت و 4 اشخاص كانوا في الطائرة التي سقطت و توفي على اثر ذلك كوبي براينت. pic.twitter.com/r8iYVPmaqn — كرة السلة الامريـكية (@Arabic1NBA) January 26, 2020

وأشعلت وفاته المفاجئة الحزن في جميع أنحاء العالم سواء الرياضي أو غير الرياضي، خاصة كرة السلة، حيث قال النجم السلوفيني لوكا دونشيتش من فريق دالاس مافريكس: ”لا أرجوكم لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا من فضلك.“.

وقال كيفن لوف مهاجم كليفلاند كافالييرز: ”أرجوك لا، أرجوك لا، لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا“.

وأضاف تريستان طومسون: ”آمل أن يكون هذا غير حقيقي !!! لا كوبي“.

من هو كوبي براينت

لعب براينت دور البطولة على مدار عقدين من الزمن مع فريق لوس أنغلوس ليكرز، حيث حصد خمس بطولات تاريخية، وخاض 18 مباراة لكل النجوم.

وانتقل براينت مباشرة إلى NBA من المدرسة الثانوية حيث فاز ببطولة ولاية بنسلفانيا في عام 1996 ولعب في شارلوت هورنتس قبل انتقاله إلى ليكرز.

وبراينت الذي اعتزل في 2016 قضى أول عشرة مواسم مع ليكرز بالقميص 8، وآخر عشرة في مسيرته رقم 24، ليتم حجب الرقمين بعد اعتزاله.

وشكل براينت شراكة رائعة مع شاكيل أونيل في الملعب وقاد ليكرز إلى ثلاث بطولات متتالية للدوري من عام 2000 إلى 2002.

بعيدا عن الملعب

ولد كوبي في فيلادلفيا ويبلغ طوله 1.99 سم ووزنه 96 كغم، ولعب في ليكرز منذ موسم 1996 حتى اعتزاله نهاية موسم 2016.

واختير أفضل لاعب في النهائي مرتين وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة واحدة موسم 2008، وحاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات، وتم اختياره في أفضل تشكيلة للموسم 11 مرة.

وأنهى الموسم كهداف للدوري في مناسبتين، ويعتبر الهداف التاريخي لنادي لوس إنجليس ليكرز، كما فاز بمسابقة “السلام دانك” موسم 1997.

وفاز مع المنتخب الأمريكي بالميدالية الأولمبية الذهبية لكرة السلة مرتين خلال دورة بكين 2008 ودورة لندن 2012.

وسجل براينت خلال مسيرته 33.643 ألف نقطة، واستحوذ على 7.047 ألف كرة مرتدة، 6.306 ألف تمريرة حاسمة.

وقرر بعد الاعتزال التفرغ لصناعة الأفلام، والأفلام الوثائقية، مثل فيلم ”كوبي القدوة“ وقال حينها ”: هناك بعض الأمور التي أشعر بالشغف تجاهها، ولدت من أجل لعب كرة السلة، علي أن أعمل من أجل محاولة التوصل إلى ما أريد فعله لاحقا، أنا حكواتي، أحب جميع قطع الأحجية، لم أعلم ذلك إلا عندما صنعت الفيلم، كانت لدي رغبة جامحة للقيام بذلك“.

كما فاز في 2018 بجائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة قصير، عن فيلمه ”Dear Basketball“، ليحصد النجم الراحل الجائزة الأولى له خارج ملاعب كرة السلة.

ونجح فيلم براينت بالفوز بالأوسكار بعد تفوقه على عدة أفلام مثل ”Garden Party“ و“Lou“ و“Negative Space“ و“Revolting Ryhmes“.

وقال النجم الأمريكي الراحل بعد فوزه بالجائزة، في إشارة إلى نجم نادي كليفلاند، ليبرون جيمس، الذي انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ”كلاعبي كرة سلة علينا أن نلتزم الصمت ونراوغ بالكرة، ولكنني سعيد بأننا نفعل أكثر من ذلك“.