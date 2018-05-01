3 شركات اتصالات في إيران تبدأ تنفيذ قرار حظر “تلغرام”

بدأت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في إيران، الثلاثاء، بتطبيق قرار السلطات القضائية، الذي صدر أمس الاثنين، والذي يلزم جميع شركات الاتصال ومزودي خدمة الإنترنت ووزارة الاتصالات بحجب برنامج التواصل الاجتماعي “تلغرام”، بسبب إضراره بالمصالح الإيرانية الأمنية والاجتماعية.

وقالت وكالات أنباء إيرانية، الثلاثاء، إن “عملية حجب تطبيق تلغرام من قبل 3 شركات اتصال هاتفية محمولة هي إم.تي.إن إيرانسل، وشركة الاتصالات المتنقلة التابعة للحكومة الإيرانية وشركة رایتل، بدأت في الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء تنفيذًا لقرار السلطات القضائية”.

وأوضحت وكالة أنباء “آخرين خبر”، إن “مستخدمي شبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لم يتمكنوا من الدخول إلى تطبيق التلغرام”.

وتداول الإيرانيون فيما بينهم مواقع روسية تقدم عنوان بروتوكول (IP address) بشكل مستمر تساعد على تخطي الحجب المفروض على هذا التطبيق.

ويستخدم نحو 45 مليون إيراني تطبيق “تلغرام” الذي ساهم في تغطية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للحكومة والنظام، التي اندلعت في الـ28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأفادت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، بأن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، أصدر قرارًا يلزم الحكومة وجميع شركات الاتصال والإنترنت بحظر شبكة تلغرام للتواصل الاجتماعي.