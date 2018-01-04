السعودية تلزم شركات الاتصالات بتوفير تغطية في آلاف القرى المحرومة منها

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في المملكة، بتقديم خدمة التجوال المحلي، ومشاركة الشبكات فيما بينها لآلاف القرى المحرومة منها في البلاد، خلال مدة أقصاها 60 يومًا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بتقديم خدمة التجوال المحلي، ومشاركة الشبكات فيما بينهم لـ21 ألف تجمع سكاني من قرى وهجر، تابعة لـ147 محافظة في مختلف مناطق المملكة تمثل 16% من سكان البلاد”.

وأضافت أن “هذا القرار جاء لتمكين المستخدمين من الحصول على تغطية في القرى والهجر بغض النظر عن مقدم الخدمة وعدم حصرها على مقدم خدمة واحد، ولضمان عدم تأثر جودة الخدمة لزوار تلك المناطق، إضافة إلى استمرارية الخدمة وسهولة الوصول إلى جميع خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية (الطوارئ، المصارف، الجهات الخدمية)”.

ووجد القرار الحكومي الإلزامي صدى سريعًا بين السعوديين، لا سيما سكان المناطق النائية الذين يستهدفهم القرار، وتقدر الهيئة عددهم بنحو 5 ملايين شخص من أصل عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 32 مليون نسمة، بينهم نحو 20 مليون مواطن سعودي، والباقي من الوافدين الأجانب.

ويفقد أبناء المناطق النائية الاتصال بشبكة الشركة التي يحملون خطها، فور ابتعادهم عن أبراجها القليلة، دون أن يتمكنوا من الاستفادة من أبراج الشركات الأخرى، في ظل غياب ميزة التجوال المحلي بين الشركات الثلاث (موبايلي، زين، الاتصالات السعودية).