الإيرانيون يودّعون تطبيق “التلغرام” بقرار إجباري من السلطات

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، صباح اليوم الأربعاء، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد أقدمت على حجب تطبيق “التلغرام” للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 45 مليون إيراني.

وذكرت وكالة أنباء “فارس نيوز” الذراع الإعلامي للحرس الثوري، أن “السلطات الحكومية قررت حجب تطبيق التلغرام”، من دون أن تقدم مزيدًا من المعلومات.

وفي الساعة الـ7 بالتوقيت المحلي لإيران، انقطعت خدمة استخدام تطبيق “التلغرام” في عموم المدن الإيرانية، حيث كتب العديد من المغردين الإيرانيين عبر تويتر، تدوينات أكدوا فيها “أن الإيرانيين ودّعوا التلغرام”.

ولم تفلح جهود الإيرانيين في الوصول إلى “التلغرام” حتى باستخدام برامج تجاوز الحظر “VPN” والتي تستخدم بكثرة في البلاد للوصول إلى المواقع المحظورة من قبل السلطات الحكومية.

وكان عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد أبو الفضل ترابي قال أمس، إن تطبيق “التلغرام” يهدد الأمن في إيران وإن حجبه بات قريبًا.