القضاء الإيراني يحجب رسميًا خدمة “تلغرام”

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، قرارًا قضائيًا يجبر وزارة الاتصالات في البلاد على حجب تطبيق “تلغرام” الذي يستخدمه نحو 45 مليون إيراني وفق إحصائيات رسمية.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية في خبر عاجل، أن “رئيس فرع المحكمة بطهران المعنية بشؤون الثقافة والإعلام، أصدر قرارًا قضائيًا بأمر من المدعي العام بطهران عباس جعفري دولت أبادي بحجب تطبيق تلغرام“.

ويقضي القرار بحسب الوكالة بتنفيذ قرار الحجب فورًا، مشيرة إلى أن “قرار الحجب استند إلى شكوى ومطالبات من قبل الإيرانيين بحجب تلغرام”.

وأوضحت الوكالة أن “قرار الحجب جاء نتيجة مواد إباحية تنشر الدعارة في المجتمع على تطبيق التلغرام ، بالإضافة إلى التحريض ضد القيم الإسلامية ونشر التطرف، وبث أكاذيب وشائعات، المساعدة في تهريب المخدرات والسلع الأخرى غير المشروعة”.

وتابعت أن ” تلغرام يعمل ضد أمن البلاد من خلال دعم الجماعات الإرهابية، والاحتيال وانتهاك الملكية الفكرية والجرائم المالية الأخرى، والدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية”.

وفي سياق متصل، كشفت مواقع إخبارية عن قيام السلطات الإيرانية بتعطيل خوادم برنامج تلغرام لساعات طويلة يوم أمس الأحد، وحتى فجر اليوم الإثنين.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، أعلن في مطلع أبريل/نيسان، أن تلغرام سيتم حجبه في البلاد قبل نهاية الشهر الجاري.