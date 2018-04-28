ممثل لخامنئي يعود لتطبيق تلغرام بعد رفض متابعيه الانتقال للتطبيقات الإيرانية

عاد ممثل المرشد الإيراني في مدينة مشهد أحمد علم الهدى، السبت، إلى استخدام تطبيق برنامج التواصل الاجتماعي “التلغرام”، بعد خمسة أيام من مغادرة هذا التطبيق ضمن دعوة للحكومة الإيرانية باستخدام التطبيقات الاجتماعية المحلية.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية، إن “أحمد علم الهدى ممثل خامنئي في مدينة مشهد أعاد تفعيل قناته على التلغرام بعد إسبوع من مغادرة هذا التطبيق ودعوة متابعية للانتقال إلى تطبيقات إيرانية منها سروش”، مشيرة إلى أن “علم الهدى واجه مشكلة في الانتقال للتطبيقات الإيرانية بعد رفض انضمام متابعيه”.

وهذا أول مسؤول إيراني يضطر إلى العودة إلى التلغرام، وقد انتهى اليوم السبت المهلة التي حددتها الحكومة الإيرانية لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية بعدم استخدام التلغرام والانتقال لبرامج التواصل الاجتماعي.

وقد حذر وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، إن “السلطات القضائية سوف تتعامل وفق القانون مع جميع المؤسسات والدوائر الحكومية التي يُثبت استخدام لتطبيق التلغرام”.

وقال جهرمي للصحفيين فيما إذا كانت السلطات ستحجب التلغرام أم لا، “نعم سيتم حجب التلغرام”، معتبراً أن “مغادرة تطبيق التلغرام من قبل كبار المسؤولين والمجموعات السياسية والأشخاص الذين لديهم سلطة إتخاذ القرار في البلد، فإن حجب التلغرام بات قريباً”.

ويستخدم نحو 45 مليون إيراني من أصل 80 مليون تطبيق التلغرام، وقد ساهم هذا التطبيق في تغطية الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام الإيراني أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.