الحوسبة الكمومية ستشعل شرارة الأمن السيبراني.. هل العالم مستعد؟

وفي حين أن أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية تستخدم الآحاد والأصفار لمعالجة المعلومات، تعتمد أجهزة الكمبيوتر الكمومية على البتات الكمومية، المعروفة باسم الكيوبت، بدلاً من الأرقام.

ووفقًا لمبدأ التراتبية، توجد الكيوبتات في حالات متعددة في وقت واحد وتزيد بشكل كبير من سرعات المعالجة.

ويعتقد خبراء الأمن أن الحوسبة الكمومية تمثل تهديدًا للأمن السيبراني. ويشعرون بالقلق بشكل رئيسي من أن معايير التشفير الحالية عديمة الفائدة في مواجهتها.

فالتشفير يمكنك من استخدام صيغ رياضية معقدة لتحويل البيانات إلى ما هو غير قابل للقراءة، وهو أمر ناجح بالفعل لأن أجهزة الكمبيوتر التقليدية أضعف من أن تتمكن من حساب الحل في إطار زمني معقول.

فبينما يستغرق الكمبيوتر الكلاسيكي 300 تريليون سنة لفك مفتاح RSA 2048 بت، وهو تشفير المفتاح العام الأكثر شيوعًا، يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية فكه في ثماني ساعات فقط.

تأثير الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني