اختراق "لينكد إن".. عرض بيانات 827 مليون مستخدم بـ7 آلاف دولار‎

كشف تقرير حديث أن أحد المستخدمين عرض عبر منتديات للاختراق الإلكتروني بيانات 827 مليون مستخدم ”لينكد إن“، حيث طلب المخترق 7 آلاف دولار مقابل تلك البيانات.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد هذه الحسابات التي عرضها المخترق عدد مستخدمي ”لينكد إن“ الذي يقرب من 740 مليون شخص، لذا فمن المفترض أن يكون هناك الكثير من البيانات المكررة أو القديمة.

ومن بين البيانات الموجودة في الملفات الشخصية، التي تمت مشاركتها كدليل على الاختراق الأسماء الكاملة لمستخدمي ”لينكد إن“، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف ومعلومات عن مكان العمل والكثير من التفاصيل الإضافية.