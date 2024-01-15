هل سيكون 2024 عام السيارات ذاتية القيادة؟

بدأت رحلة السيارة ذاتية القيادة مع أصحاب الرؤى، الذين تصوروا مركبات تتنقل من دون تدخل بشري. وعلى مر السنين، تبنت شركات مثل أودي، بي إم دبليو، فورد، غوغل، جنرال موتورز، تسلا، فولكس فاجن وفولفو هذه الرؤية بشغف، وحولتها إلى واقع ملموس.

ومر أكثر من عقدين من الزمن على بدء تطوير المركبات ذاتية القيادة. وفي ذلك الوقت، كان هناك إجماع على أنه ستكون هناك سيارة ذاتية القيادة في كل ممر خلال السنوات العشر المقبلة، أي في عام 2010. ومع ذلك، أصبحنا في عام 2024، ولا نزال بعيدين عن تحقيق هذا الحلم. إلا أنه تم إحراز الكثير من التقدم منذ ذلك الحين، بحيث من المرجح أن يكون عام 2024 عاماً حاسماً للسيارات ذاتية القيادة.

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