لهذا السبب.. تيسلا تسحب نحو مليوني سيارة في أمريكا

بدأت شركة تيسلا الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية سحب نحو مليوني سيارة في الولايات المتحدة؛ بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.

وفي رسالة موجهة إلى المجموعة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، أشارت وكالة السلامة على الطرق السريعة الأمريكية "NHTSA" إلى أنه في ظروف معينة قد تكون وظيفة المساعدة على القيادة في مركبات تيسلا عرضة لسوء الاستخدام، ما يؤدي إلى زيادة خطر الاصطدام.

وعلى وجه التحديد، خلص التحقيق إلى أن تصميم النظام قد يتسبب في "مشاركة من السائق ومن ضوابط الاستخدام بصورة غير مناسبة"، "ما قد يؤدي إلى استخدام سيئ للنظام"، وفق ما قال ناطق باسم وكالة السلامة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه في حال استخدم السائق نظام المساعدة على القيادة بشكل غير صحيح في ظروف سيئة، أو إذا فشل في التعرف على ما إذا كانت الوظيفة نشطة، فقد يكون خطر وقوع حادث أعلى.

من جهتها، اعترفت تيسلا في تقريرها الإعلامي بأن الضوابط المطبقة على نظام المساعدة على القيادة في مركباتها "قد لا تكون كافية لمنع سوء الاستخدام من جانب السائق"، بحسب ما ورد أيضاً في الرسالة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة.

وهذه ليست أول مرة يتورط فيها نظام المساعدة على القيادة في تيسلا في حوادث. وقد بدأت وكالة "NHTSA" عملية تقييم في عام 2021 للتحقيق في 11 حادثاً طالت مركبات استجابة أولى متوقفة على الطرق، ومركبات تيسلا مزودة بنظام المساعدة على القيادة.