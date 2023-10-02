السعودية تدشن عصرًا جديدًا بإنتاج أول سيارة "لوسيد" كهربائية

دشنت المملكة العربية السعودية عصرًا تكنولوجيَّا واقتصاديًّا جديدًا بدخول مجال إنتاج السيارات الكهربائية، والبدء بتصنيع أول سيارة كهربائية في المملكة.

وأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنها بدأت بتصنيع أول سيارة من طراز "لوسيد" الكهربائية في أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة، واصفة تلك الخطوة بأنها "يوم تاريخي للمملكة".

وأضاف البيان: "نتشرف بالاحتفال ببدء الإنتاج في أول منشأة لتصنيع السيارات على الإطلاق في السعودية والتي ستنتج ما يصل إلى 155 ألف سيارة لوسيد الكهربائية سنويًّا..".

وفي تغريدة ثانية، أعلنت "المدينة" أنه "احتفالًا بهذا الإنجاز التاريخي وباليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، ابتكرت لوسيد مركبة خاصة لتكون ذكرى لمقر لوسيد موترز الجديد في الشرق الأوسط، وهي مجموعة محدودة من 93 مركبة من طراز لوسيد أير إصدار المملكة".