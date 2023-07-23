تركيا تعتزم إيصال سيارات "توغ" الكهربائية إلى دول العالم

قال وزير الصناعة والتكنلوجيا التركي، محمد فاتح قجر، إن بلاده تسعى إلى إيصال سيارات "توغ" الكهربائية التركية إلى العديد من بلدان العالم.

وأوضح الوزير التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان مهتم بتقديم هذه السيارات إلى قادة دول العالم، وفقل لما نشرته قناة "تي أر تي" التركية.

وأكد أن تحقيق حلم تركيا بصناعة سيارة محلية الصنع والذي استمر لمدة 60 عاما وتقديم قصة هذا النجاح إلى العالم، هو أمر يوليه أردوغان أولوية كبيرة.

وأضاف قجر " نحن سنعرض توغ على شعبنا، وفي الوقت نفسه سنوزعها حول العالم دولة بدولة وقارة بقارة"

وأكد أن "أقمار الاتصالات ذات المدار المنخفض تشكل فرصة مهمة أيضًا، وأن عدة مشاريع في القطاع الخاص في تركيا تعمل بالفعل في هذا الصدد".

وأوضح أنهم يهدفون إلى تنفيذ برنامج تشجيعي نشط بهدف رفع قدرات هذه المشاريع إلى مستويات أعلى وخلق علامة تجارية وطنية.

وأشار إلى أن إحدى الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات تتعلق بالوصول إلى الفضاء.

وقال "نحن نرى أن الوصول إلى الفضاء بواسطة قدراتنا الوطنية أمر قيم جدًا. نحن نناقش فرصة التعاون في هذا المجال مع الإمارات".

واضاف "نرغب في أن تصبح تركيا في المستقبل القريب بالتعاون مع شركائها دولة قادرة على الوصول إلى الفضاء باستخدام قدراتها الوطنية، وتطوير وإنتاج مئات الآلاف من الأقمار الاصطناعية المصغّرة باستخدام قدراتها الوطنية".

وأعرب عن فخره بتقديم "السيارة الوطنية الذكية"، وهي منتج تكنولوجي عالي، تم تطويرها من قبل المهندسين الأتراك ، لقادة الدول في مناطق مختلفة من العالم قائلا: "في المرحلة القادمة، سنقوم بتسليم سيارات توغ إلى دول أخرى.

وقدم أردغان خلال جولته الخليجية الأخيرة سيارات توغ هادايا لزعماء دول الخيليج الثلاثة التي زارها.

المصدر: قناة تي أر تي