أندرويد وآيفون.. رحلة محتدمة من المنافسة والابتكار

غيرت الهواتف الذكية العالم أكثر من أي اختراع آخر في تاريخ البشرية، بدءًا من التغيير الجذري لكيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض، إلى إنشاء فئة جديدة تمامًا من الشركات التي تتعامل في مختلف تقنيات الهاتف المحمول.

واللاعبتان الأساسيتان في ذلك التغيير كانتا أبل وغوغل. فخلال آخر 15 عامًا من المنافسة بينهما، دفعتا الهواتف الذكية إلى الأمام، وحطمتا منافسين آخرين، مثل شركة بلاك بيري التي كانت مهيمنة ذات يوم، بالإضافة إلى نوكيا ومنصتها سيمبيان التي لم تدم طويلًا. وحتى عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وهاتفه الذي يعمل بنظام (Windows Phone) فشل في الازدهار بمواجهة المنافسة الشديدة بين أبل وغوغل.

وبعد سنوات من التصادم، تتطابق العلاقة اليوم بين آيفون وغوغل مع التنافس العائلي الودي، إلا أن هذا لم يكن هو الحال دائمًا. ويمكن القول إن الشركتين استوحتا الإلهام من بعضهما البعض لسنوات، ولم تكن أي منهما لتصل إلى ما هي عليه اليوم بدون الأخرى.

بداية محتدمة