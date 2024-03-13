في منافسة مع يوتيوب.. سبوتيفاي تبدأ بث مقاطع الفيديو

أعلنت مجموعة "سبوتيفاي" السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، الأربعاء، أنها ستنشر مقاطع فيديو موسيقية على منصتها في "أسواق مختارة"، لتنضم إلى مجال تهيمن عليه "يوتيوب" منذ فترة طويلة.

وقالت الشركة في بيان: "يبدأ طرح النسخة التجريبية من مقاطع الفيديو الموسيقية على سبوتيفاي اليوم".

وأشارت إلى أنها ستصدر كتالوغًا محدودًا من الأغاني الناجحة لفنانين عالميين، مثل: "إد شيران" و"دوجا كات" و"آيس سبايس"، إضافة إلى فنانين محليين من أصحاب الأعمال الأكثر استماعًا.

في البداية، ستكون مقاطع الفيديو الموسيقية متاحة فقط للمشتركين الذين يدفعون مبالغ مالية في: المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والسويد، والبرازيل، وكولومبيا، والفيليبين، وإندونيسيا، وكينيا.