في منافسة مع يوتيوب.. سبوتيفاي تبدأ بث مقاطع الفيديو
أعلنت مجموعة "سبوتيفاي" السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، الأربعاء، أنها ستنشر مقاطع فيديو موسيقية على منصتها في "أسواق مختارة"، لتنضم إلى مجال تهيمن عليه "يوتيوب" منذ فترة طويلة.
وقالت الشركة في بيان: "يبدأ طرح النسخة التجريبية من مقاطع الفيديو الموسيقية على سبوتيفاي اليوم".
وأشارت إلى أنها ستصدر كتالوغًا محدودًا من الأغاني الناجحة لفنانين عالميين، مثل: "إد شيران" و"دوجا كات" و"آيس سبايس"، إضافة إلى فنانين محليين من أصحاب الأعمال الأكثر استماعًا.
في البداية، ستكون مقاطع الفيديو الموسيقية متاحة فقط للمشتركين الذين يدفعون مبالغ مالية في: المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، والسويد، والبرازيل، وكولومبيا، والفيليبين، وإندونيسيا، وكينيا.
وفي أوائل شباط/فبراير، أعلنت سبوتيفاي أنها تجاوزت 600 مليون مستخدم شهريًا، منهم 236 مليون مشترك بالخدمات المدفوعة.
وتسيطر خدمة "يوتيوب" العملاقة في مجال الفيديو التابعة لشركة غوغل، منذ فترة طويلة على سوق مقاطع الفيديو الموسيقية عبر الإنترنت، حيث تحتل الأغنيات والمقطوعات الموسيقية المصورة الصدارة على قائمة أكثر المحتويات استقطابًا للمشاهدين على المنصة.
وجمعت أغاني مثل "ديسباسيتو" للويس فونسي، و"شايب أوف يو" لإد شيران، وأغنية "غانغنام ستايل" لنجم البوب الكوري الجنوبي ساي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، مليارات المشاهدات.
واستثمرت "سبوتيفاي" بكثافة منذ إطلاقها لتعزيز النمو من خلال التوسع في أسواق جديدة، وزادت، أخيرًا، من استثماراتها في صناعة المحتويات الحصرية بينها برامج المدونات الصوتية (بودكاست).