مواصفات منافسة.. هذه ميزات الحواسب اللوحية الجديدة من "موتورولا"

كشفت تسريبات عن تأهب موتورولا لطرح حاسب أندرويد جديد سيدخل مضمار المنافسة على أفضل الحواسب اللوحية.

ومن المتوقع أن يكون حاسب Moto Tab G84 نسخة معدلة عن حاسب Moto Tab 70، ويتميز بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (255.5/167/7.4) ملم، وزنه 478 غ.

كما يمتاز حاسب موتورولا بشاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ووفق التسريبات يعمل الحاسب بنظام أندرويد، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC .

ويتضمن الحاسب كاميرا أساسية بدقة 8 ميغا بيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

كما سيزود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7700 ميلي أمبير وفق "4pda".