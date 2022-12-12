ابتكار تقنية جديدة لتحسين سلامة اللحوم

ابتكر باحثون في كندا تقنية جديدة لتحسين سلامة اللحوم، من خلال مستشعر حيوي يرصد وجود مادة سامة تُدعى "البوترسين" في لحم البقر، ويمتاز بكونه موثوقًا ومنخفض التكلفة.

ويطمح الباحثون حول العالم لتوظيف التقنيات المتجددة في صناعات الأغذية الاستهلاكية، من خلال الاستفادة من ميزات الروبوتات الدقيقة والمستشعرات الحيوية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الأغذية، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

وأوضح الفريق العلمي من جامعة "كونكورديا" الكندية كيفية تطوير جهاز الاستشعار الحيوي في دراسة نشرتها مجلة "أبلايد بيو ماتيريالز" العلمية، بالاعتماد على بروتين موجود في الطبيعة، وفق ما نشر موقع "فيز دوت أورغ".