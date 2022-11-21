أسراب من "الروبوتات الحديدية" للاختبارات الفيروسية السريعة

طوَّر علماء بجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، مجموعة أدوات معملية متنقلة، يمكنها إجراء اختبار آلي مجمع للأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتتكون تلك التقنية من منصة "ميكروفلويديك" التي تعتمد على مجموعة من الأقراص الممغنطة، أطلق عليها العلماء اسم "ferrobots" بحسب موقع ميدغادغيت المعني بالشؤون الطبية والتقنية.

وتقوم المنصة بنقل العينات المأخوذة عبر الجهاز وخلطها بالكواشف الكيمائية قبل الوصول إلى منطقة يتم فيها إجراء اختبار تضخيم متساوي الحرارة بواسطة مشرع دائري (LAMP).

ويسمح الاختبار المذكور بتكاثر أجزاء معينة من الحمض النووي والحمض النووي الريبي للفيروس من العينات البيولوجية باستخدام علامات خاصة وإنزيمات البكتيريا شديدة الحساسية التي تعيش في الينابيع الساخنة.