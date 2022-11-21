أسراب من "الروبوتات الحديدية" للاختبارات الفيروسية السريعة
طوَّر علماء بجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، مجموعة أدوات معملية متنقلة، يمكنها إجراء اختبار آلي مجمع للأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتتكون تلك التقنية من منصة "ميكروفلويديك" التي تعتمد على مجموعة من الأقراص الممغنطة، أطلق عليها العلماء اسم "ferrobots" بحسب موقع ميدغادغيت المعني بالشؤون الطبية والتقنية.
وتقوم المنصة بنقل العينات المأخوذة عبر الجهاز وخلطها بالكواشف الكيمائية قبل الوصول إلى منطقة يتم فيها إجراء اختبار تضخيم متساوي الحرارة بواسطة مشرع دائري (LAMP).
ويسمح الاختبار المذكور بتكاثر أجزاء معينة من الحمض النووي والحمض النووي الريبي للفيروس من العينات البيولوجية باستخدام علامات خاصة وإنزيمات البكتيريا شديدة الحساسية التي تعيش في الينابيع الساخنة.
ويضاعف الاختبار بصمات الحمض النووي المميزة ويسمح بتحديد سريع لمسببات الأمراض الفيروسية.
وتم تصميم الجهاز لكي يأخذ في الاعتبار الاختبار الجماعي السريع، كما تم تصميمه كأول تحليل للعينات المجمعة من عدة أفراد، ثم اختبار العينات الفردية تلقائيًّا إذا أسفرت العينة المجمعة عن نتيجة إيجابية.
والنتيجة هي تقنية يمكنها تقييم مجموعات كبيرة من الأشخاص بسرعة، بأقل قدر من الكواشف والنفقات والوقت مقارنة بأساليب التشخيص التقليدية.
كما تم تصميم هذا الجهاز الأخير لكي يقوم باختبار شامل على الصعيد الميداني، في مواقع مثل الجامعات.
وقال "سام إمام نجاد" الباحث المشارك في الدراسة "يمكن أن تساعد تقنية المختبر المحمولة لدينا في التغلب على بعض حواجز الندرة والوصول إلى الاختبارات، خاصة في وقت مبكر من الجائحة، عندما يكون من الأهمية بمكان التحكم في انتشار المرض "
وأضاف "بالإضافة إلى قدرتها على معالجة قضايا نقص الإمدادات وارتفاع الطلب، يمكن تكييفها على نطاق واسع لاختبار العديد من أنواع الأمراض في الميدان وبجودة المختبر."