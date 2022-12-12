تقنية جديدة لاستخدام مخلفات بطاقات "SIM" في صناعة الأدوية

ومع ذلك، فإن الكمية المستخدمة صغيرة جدًا، وسيتعين عليك جمع آلاف شرائح "SIM" لاستخراج بضعة جرامات من الذهب، وهي بالتالي ليست عملية مجدية اقتصاديا، سواء على المستوى الفردي أو على النطاق الصناعي.

والمشكلة الأكبر هي طرق الاستخراج المعقدة والمكلفة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل استخراج المعدن للاستفادة منه، بحسب ما أورده موقع "ديجتال ترند".

ومؤخرا، طور الخبيران أنجيلا سيرب وباولا ديبانو من جامعة كالياري في إيطاليا، طريقة سهلة لاستعادة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من الإلكترونيات.

وتساءل الموقع: "إذًا، كيف يلعب في صناعة الأدوية ؟ حسنًا، يصادف أن يكون الذهب أيضًا محفزًا ممتازًا، مما يعني أنه يمكنه تسريع عمليات التفاعلات الكيميائية".

وتعتمد العملية المذكورة أعلاه على الطحن، وتجريد البلاستيك، ومعالجة النفايات الإلكترونية كيميائيا لاستعادة الذهب في شكل مركب، وهو ليس ثمينًا حقًا مثل المعدن اللامع نفسه.