بالأرقام.. تفوق صيني على تايوان بالقدرات العسكرية

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نُشر حديثًا، إن تايوان تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لتجهيز جيشها، حيث تحصل على كل شيء بدءًا من المقاتلات النفاثة وحتى السفن البحرية الحديثة، كما تتلقى قواتها تدريبًا من فرقة صغيرة من العسكريين الأمريكيين المتمركزين في الجزيرة.

ميزان القوة

وتسعى تايوان، التي تحتل المرتبة 24 في تصنيف "غلوبال فايرباور" لأقوى الجيوش العام 2023، لإعداد قوات قادرة على مواجهة غزو محتمل من الجيش الصيني الذي وضعه التصنيف في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا.

ويميل الميزان العسكري بشكل كبير إلى الصين في أي صراع متوقع، خاصة أن بكين تنفق على تسليح قواتها أكثر بـ 25 مرة مما تنفق تايوان عسكريًا، فضلاً عن ترسانة بكين النووية، بحسب معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.

الإنفاق العسكري

يحتل الجيش الصيني الترتيب الثالث على مستوى أقوى الجيوش عالميًا، بميزانية دفاع تتجاوز 230 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ عدد السكان 1.4 مليار نسمة، بينما يصل عدد الجنود العاملين في الجيش إلى مليوني جندي، في حين يبلغ عدد جنود الاحتياط 510 آلاف، فضلاً عن قوات شبه عسكرية قوامها 624 ألفًا.

وتمتلك الصين حوالي 500 رأس نووي، وفقًا لأرقام سابقة، في حين تتهم الولايات المتحدة بكين بنيتها زيادة ترسانتها النووية إلى 1500 رأس بحلول عام 2035.

على الجهة الأخرى، يأتي جيش تايوان في المرتبة 24، مع إنفاق دفاعي يبلغ 16.8 مليار دولار.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة 24 مليون، وتمتلك جيشًا قوامه 170 ألف جندي، في حين يصل عدد جنود الاحتياط إلى مليون ونصف المليون جندي، وهو الجانب الوحيد الذي تتفوق فيه تايبيه على بكين.

كما تمتلك تايوان قوات شبه عسكرية عددها 11.5 ألف.