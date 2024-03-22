وسط اتهامات فساد.. "أمادو با" مرشح الأغلبية في انتخابات السنغال

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن رئيس الوزراء السنغالي السابق أمادو با، يُعتبر مرشح الأغلبية في الانتخابات الرئاسية السنغالية المعاد جدولتها، والمُقرر إجراؤها في الـ24 من شهر مارس/آذار الجاري، وسط اتهامات فساد تحيط بترشيحه.

وبينت أن حملة أمادو با واجهت تحديًا داخل معسكره، لكنها اكتسبت زخمًا حيث توحد ائتلافه، "بينو بوك ياكار/BBY"، خلفه، وهو ما دفع السياسي إلى تنظيم مسيرات في جميع أنحاء السنغال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم مواجهة 18 معارضًا، بما في ذلك باسيرو ديوماي فاي، الذي رشحه المعارض رئيس حزب باستيف الراديكالي عثمان سونكو، إلا أن أمادو با حصل على الدعم بعد تدخل الرئيس ماكي سال لحشد الحزب خلفه.

وأوضحت الصحيفة أن رحلة أمادو با للترشح اتسمت بمعارضة داخلية، وبلغت ذروتها في اجتماع حاسم مع الرئيس سال وسط تكهنات بتغييرات محتملة في المرشحين، مؤكدة أنه رغم الشائعات والانقسامات الداخلية، يبقى دعم سال محوريا في ترسيخ موقف أمادو با.