للمرة الأولى.. موسكو تحمّل واشنطن المسؤولية عن مقتل روس

حمّلت موسكو واشنطن المسؤولية عن مقتل نساء وأطفال روس في منطقة جنوبي روسيا، قائلة إن أوكرانيا استخدمت صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة في قصفها.

وهذه المرة الأولى التي تحمّل فيها روسيا الولايات المتحدة مسؤولية مقتل مدنيين على أراضيها، وهو اتهام جاء في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الغرب يلعب بالنار ويخاطر بإشعال صراع عالمي من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية داخل روسيا.

وذكرت "رويترز" أنه لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني أو الأمريكي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الضربات نُفذت الأسبوع الماضي في منطقة بيلغورود بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة موافقتها للمرة الأولى على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب روسيا.