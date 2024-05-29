بوتين يعين حارسه الشخصي السابق أمينًا عامًّا لمجلس الدولة

بوتين يعين حارسه الشخصي السابق أمينًا عامًّا لمجلس الدولة
قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين عين أليكسي ديومين، مساعده وحارسه الشخصي السابق، أمينًا عامًّا لمجلس الدولة وهو هيئة استشارية للرئيس الروسي، وفق رويترز.
وبعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في وقت سابق هذا العام، عين بوتين ديومين مساعدًا مختصًّا بصناعات الدفاع.
وفي الـ 13 من مايو الحالي، عين بوتين مساعده الاقتصادي السابق ونائب رئيس الوزراء الأول أندريه بيلوسوف، البالغ من العمر 65 عامًا، ليتولى منصب وزير الدفاع خلفًا لسيرغي شويغو، البالغ من العمر 68 عامًا، الذي تم تخفيض منصبه بلطف وتوليه رئاسة المجلس الأمني. كما تمت إقالة نيكولاي باتروشيف، حليف قديم لبوتين والذي شغل هذا المنصب، ومن المقرر أن يتولى وظيفة أخرى غير محددة.
معظم أسلاف شويغو تحت حكم بوتين ليسَ لديهم خلفية عسكرية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها بوتين اقتصاديًّا محترفًا ليكون وزيرًا للدفاع.
وبعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات في وقت سابق هذا العام، عيّن بوتين ديومين مساعدًا مختصًّا بصناعات الدفاع.
وبذلك يخلف ديموين إيغور ليفيتين الذي شغل منصب سكرتير مجلس الدولة من 2013 حتى الـ14 من مايو الجاري عندما عينه بوتين مستشارًا له، ومبعوثًا خاصًّا للتعاون الدولي في مجال النقل.
ومجلس الدولة هو هيئة دستورية، شكّلها رئيس الدولة لضمان العمل المنسق لهيئات السلطة في الدولة والتفاعل بينها، وتحديد الاتجاهات الرئيسة للسياسة الداخلية والخارجية لروسيا والمجالات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ويضم المجلس رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس الدوما، ورئيس الإدارة الرئاسية ورؤساء الأقاليم الروسية.