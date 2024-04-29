في ظل تراجع روسيا.. الدور التركي قد يُقرّب أذربيجان وأرمينيا من الغرب

ذهب تقرير لصحيفة "المونيتور"، إلى أن تركيا قادرة على سحب أذربيجان وأرمينيا إلى "الحظيرة الأوروبية"، في غياب البصمة الروسية عن المنطقة، ورغم العقبات الفنية والتاريخية التي قد تواجه جهود التطبيع.

وبحسب التقرير، يعتقد المحللون أن تراجع النفوذ الروسي في المنطقة، بفعل إعلان موسكو أنها ستسحب قواتها لحفظ السلام من ناغورنو كاراباخ، المنطقة المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، والاقتراب من توقيع اتفاق سلام شامل بين الدولتين على إثر إعلان أرمينيا، في 19 أبريل/نيسان الحالي، كجزء من محادثات ترسيم الحدود، أنها ستعيد القرى الأربع التي استولت عليها في التسعينيات إلى أذربيجان؛ ما يُبقي عددا قليلًا من القضايا العالقة بين الجانبين، التي يمكن تسويتها بسهولة؛ يُمثل فرصة تاريخية لتركيا للتطبيع مع أرمينيا وتقريبها هي وحليفتها أذربيجان إلى الغرب وأوروبا تحديدًا.