هل يُعاقب اليمين الفرنسي ماكرون في الانتخابات الأوروبية؟

اعتبر مراقبون فرنسيون، أن اكتساح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في شهر يونيو/حزيران الجاري، سيمثل عقوبات على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقبل أسبوع واحد من الانتخابات الأوروبية، دخلت الحملة الانتخابية محطتها الرئيسية بتكثيف المؤتمرات الانتخابية لمرشحي الأحزاب المختلفة فيما تستمر المناظرات في محاولة لاستمالة الرأي العام، الذي تؤكد استطلاعات الرأي تفضيله لقائمة اليمين المتطرف لحزب التجمع الوطني.

وفي الـ9 من شهر يونيو/حزيران الجاري، سيصوت الفرنسيون على انتخاب النواب الأوروبيين، ويشكل حزب التجمع الوطني، الذي لا يزال متقدما بفارق كبير في استطلاعات الرأي، هدف الأغلبية.