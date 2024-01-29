بعد خلط ترامب المتكرر بينها وبين هيلي.. بيلوسي: هذا كثير جدًا

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، انتقادات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد خلطه المتكرر بينها وبين المرشحة الجمهورية نيكي هيلي.

تعليق بيلوسي جاء في حديث لـ"CNN" أشارت فيه إلى خلط ترامب المتكرر بينها وبين نيكي هيلي، وذلك في خطاب أمام حشد من الناس أكثر من مرة. وقالت إنه "يمكن لأي شخص أن يخلط بين الأسماء، لكن سبع مرات، هذا كثير جدًا".