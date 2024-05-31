ضربات أمريكية بريطانية تستهدف 13 موقعاً حوثياً في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، شن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات استهدفت 13 موقعاً تابعاً لميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة وتعز.

وقالت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية لـ "إرم نيوز"، إن قوات تحالف "حارس الازدهار" بقيادة أمريكا وبريطانيا استهدفت بنحو 10 غارات جوية، عدة معسكرات حوثية في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن الغارات استهدفت كل من معسكر "لواء الصواريخ" التابع للمليشيا في منطقة "النهدين" جنوب شرق صنعاء، وقاعدة "الديلمي" الجوية شمالًا، ومعسكر "جربان"، جنوب شرق أمانة العاصمة.

وفي مدينة الحديدة، غربي اليمن، قالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن إحدى الضربات استهدفت منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بمديرية "الحوك"، غربي المحافظة، وميناء "الصليف" بمديرية "الصليف".

من جهتها، قالت وكالة "سبأ" اليمنية، في نسختها التي تسيطر عليها الميليشيا، إن الغارات استهدفت "شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة تعز".

وقالت الوكالة إن الطيران الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة، كان منها 4 غارات على مديرية "الحوك"، استهدفت إحداها مبنى الإذاعة في المديرية.

واستهدفت الغارات الغربية كذلك، بحسب الوكالة، مبنى في ميناء "الصليف"، كما استهدف منطقة "غليفقة".

وفي العاصمة صنعاء، شن الطيران الغربي 6 غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة، كان منها غارة على محيط مطار صنعاء الدولي، و3 غارات على منطقة "النهدين" في مديرية "السبعين".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الطيران الغربي شن غارتين على منطقة "جربان" في مديرية "سنحان" بمحافظة صنعاء.