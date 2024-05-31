بلينكن: الاتهامات الروسية بشأن محاكمة ترامب "تعكس" ما تفعله موسكو

رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، على تصريحات للمتحدث باسم الكرملين، قال فيها إن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب تظهر أن البيت الأبيض "يقصي خصومه".

وقال بلينكن للصحفيين خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في براغ، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "أود أن أقول إن هذه حالة كلاسيكية من الإسقاط"، ويعني بذلك أن تلجأ جهة إلى اتهام الآخرين بفعل ما تقوم به هي نفسها.

ورفض بلينكن الإدلاء بمزيد من التعليقات على الحكم الصادر ضد ترامب، بما في ذلك ما إذا تم التطرق إليه خلال اجتماعه مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي، قائلا إنه لا يناقش السياسة الأمريكية الداخلية.