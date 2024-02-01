واشنطن تتهم صينيين بتهريب إلكترونيات أمريكية المنشأ إلى إيران‎

قالت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إن السلطات الأمريكية وجّهت اتهامات إلى 4 مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ إلى إيران.

وتتضمن المنتجات الإلكترونية المهربة إلى إيران بعض المكونات التي يحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، بحسب الاتهامات الأمريكية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "المواطنين الصينيين متهمون بنقل مواد خاضعة لرقابة التصدير الأمريكية عبر الصين وهونغ كونغ إلى كيانات خاضعة للعقوبات تابعة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية".

وتزعم الولايات المتحدة أنه "في الفترة ما بين مايو/ أيار 2007 ويوليو/ تموز 2020، استخدمت الشركات الأربع شركات واجهة في الصين لتمرير الإلكترونيات، بما في ذلك بعض المكونات التي يمكن استخدامها في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ الباليستية وغيرها من الاستخدامات العسكرية".