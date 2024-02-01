واشنطن تتهم صينيين بتهريب إلكترونيات أمريكية المنشأ إلى إيران
قالت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إن السلطات الأمريكية وجّهت اتهامات إلى 4 مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ إلى إيران.
وتتضمن المنتجات الإلكترونية المهربة إلى إيران بعض المكونات التي يحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، بحسب الاتهامات الأمريكية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "المواطنين الصينيين متهمون بنقل مواد خاضعة لرقابة التصدير الأمريكية عبر الصين وهونغ كونغ إلى كيانات خاضعة للعقوبات تابعة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية".
وتزعم الولايات المتحدة أنه "في الفترة ما بين مايو/ أيار 2007 ويوليو/ تموز 2020، استخدمت الشركات الأربع شركات واجهة في الصين لتمرير الإلكترونيات، بما في ذلك بعض المكونات التي يمكن استخدامها في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ الباليستية وغيرها من الاستخدامات العسكرية".
وقالت وزارة العدل إن "المخطط المزعوم أدى إلى تصدير كمية هائلة من السلع ذات الاستخدام المزدوج أمريكية المنشأ من الولايات المتحدة إلى إيران.
ونقل البيان عن ماثيو أولسن مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي قوله: "مثل هذه الجهود للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا الأمريكية تهدد بشكل مباشر أمننا القومي".
وأضاف: "سنستخدم كل أداة متاحة لنا لقطع سلاسل التوريد غير المشروعة التي تغذي النشاط الخبيث للنظام الإيراني".
وذكر البيان أن الولايات المتحدة أصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين الذين ما زالوا جميعاً طلقاء.