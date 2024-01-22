مشروع قانون يمنح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية

قدّم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مشروع قانون يسمح للجميع في أوكرانيا، بمن فيهم المسلحون الذين يقاتلون إلى جانب قوات بلاده، بالحصول على الجنسية المزدوجة، لكنه يستثني "المعتدين" الروس.

وقال زيلينسكي، الاثنين، إنه قدم مشروع قانون بشأن الجنسية المتعددة إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح بمنح الجنسية الأوكرانية للأوكرانيين العرقيين باستثناء المواطنين الروس، وكذلك للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلن زيلينسكي في رسالة بالفيديو بمناسبة يوم وحدة أوكرانيا "أقدم اليوم مشروع قانون رئيسي إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح باعتماد تغييرات شاملة في التشريعات، وإدخال مؤسسة الجنسية المتعددة. وسوف يسمح لجميع الأوكرانيين العرقيين وأحفادهم من مختلف بلدان العالم بالحصول على جنسيتنا. بالطبع باستثناء مواطني الدولة المعتدية".

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضًا على منح الجنسية الأوكرانية للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني.

وصرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريا ميزنتسيفا في عام 2022 أن السلطات الأوكرانية تدرس إمكانية تقنين الجنسية المزدوجة في أوكرانيا، ويقوم البرلمانيون بإعداد مشروع قانون لهذه الغاية.

ووفقًا لها، فإن عدم القدرة على الحصول على جنسية مزدوجة في أوكرانيا أصبح "عائقًا أمام عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في أكتوبر 2023، إنه يؤيد إقرار الجنسية المتعددة في أوكرانيا، باستثناء الجنسية المزدوجة مع روسيا و"الدول غير الصديقة".