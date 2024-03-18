مصلّون يتعرضون للاعتداء داخل مركز إسلامي في شيكاغو

ووفق مسؤولين محليين، فإن الاعتداءات المرتبطة بـ"الإسلاموفوبيا" في ولاية إلينوي، تصاعدت منذ الحرب في قطاع غزة، وأسفرت في إحداها عن قتل طفل طعنا بالسكين.

ففي 16 أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، عن "جريمة كراهية" في شيكاغو، قُتل على إثرها طفل من أصول فلسطينية يبلغ من العمر ست سنوات، وأصيبت والدته البالغة من العمر 32 عاما بجروح خطيرة.