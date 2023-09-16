هل "يبتعد" أردوغان بتركيا عن الاتحاد الأوروبي؟

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي يتحدث عن علاقة تركيا بالتكتل، المكون من 27 عضوًا.

وقال التقرير إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار موازٍ وواقعي" للعلاقات مع أنقرة.

وصارت تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عامًا، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة؛ بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وقال أردوغان للصحفيين قبل بدء رحلة إلى الولايات المتحدة: "يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد الأوروبي".

وقالت وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي، إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي اتهامات وأحكاما مسبقة لا أساس لها من الصحة، ويتبع نهجا "سطحيا وغير ثاقب البصر" تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.