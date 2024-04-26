"انهيار الناتو في 2030".. خبراء يعلقون على تنبؤات مسؤول شيشاني

انهيار الناتو

ويرى الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ياروسلاف مايوروف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "التكهنات بانهيار هذا الحلف يجب أن تكون متزنة وواضحة ومفصلة؛ فكلمة انهيار تحمل الكثير من المعاني هل هو انهيار عسكري بعد صدام مباشر مع روسيا؟ أم انهيار ناتج عن تفككه في حال فشله بهزيمة روسيا عبر أوكرانيا؟ أم تفكيك بقرار يأتي بعد مفاوضات ما؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تجد الإجابة عند الحديث عن انهيار أقوى تكتل عسكري بداخله ثلاثي نووي عالمي".

ويتابع: "في السيناريو الأول وهو الانهيار نتيجة صدام عسكري مباشر، أستبعده لأن أي صدام عسكري بين روسيا وهذا الحلف يعني بالضرورة حرباً مدمرة قد تصل إلى حرب نووية، وهنا نتحدث عن انهيار عالمي وليس انهيار حلف فقط".

ويضيف: "أما السيناريو الثاني هو التفكك بعد هزيمة أوكرانيا وانتصار روسيا هذا ربما يتحقق.. وإذا عدنا إلى الخلف قليلاً، سنجد أنه قبل سنوات كان هناك حديث يدور في الغرب عن تفكيك هذا الحلف، نتيجة عدم جدواه.. وإذا انتصرت روسيا وسويت الأمور قد يطرح السؤال مرة أخرى حول التفكيك، لكن سيأتي هذا الطرح استنادا لقاعدة الفشل في الحرب".

ويقول إن "الأمر الأخير والذي ممكن حدوثه هو التفاوض بغض النظر من ينتصر؛ ففي النهاية أي حرب تنتهي بالتفاوض لتطبيع الوضع بعد هذه الحرب، وإذا أزيلت أسباب التوتر ووصلت الدول لضمانات أمنية تحمي الجميع، حينها لن يكون للناتو أي مبرر للوجود".

وخلص مايوروف إلى القول: "ما أتى بالناتو الحرب العالمية الثانية، وما ينهيه هي حرب عالمية، وإذا اعتبرنا أن الحرب في أوكرانيا حرب عالمية ثالثة، فذلك يعني أن انتهاء هذه الحرب هي انتهاء هذا الحلف سواء كانوا منتصرين أو مغلوبين".