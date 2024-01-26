وكالة التجسس الصينية تخرج "من الظل"

في مشهد يذكّر بغلاف رواية "جاسوس مثالي" لجون لو كاريه، بدأ إعلان وكالة التجسس الصينية (وزارة أمن الدولة) بظل عميل يسير عبر نفق مظلم، متسائلاً بصوت غامض: "مَن أنا؟.. "أنا هذه الصورة الظلّية بجانبك.. إنني أواجه العالم المتغير باستمرار وموجة الظلام المتزايدة".

تم إصدار هذا الإعلان الدرامي للاحتفال بيوم الشرطة الوطنية هذا الشهر، وهو أحدث دليل وفق "فايننشال تايمز البريطانية" على خروج وكالة المخابرات الرئيسية في الصين من الظل للترويج لدورها في مكافحة "التخريب والانفصالية والعنف، والإرهاب والتجسس".

وهذا الشهر، اتهمت الوكالة، التي تنشر تحقيقاتها على نحو متزايد، جهاز المخابرات السرية البريطاني، المعروف باسم MI6، بإصدار تعليمات لمستشار أجنبي للتجسس على الصين. وفي العام الماضي، زعمت أنها ألقت القبض على مواطن صيني يعمل لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية.