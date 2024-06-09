الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونأ ف ب

بعد تقدم "اليمين المتطرف" بانتخابات أوروبا.. ماكرون يحل البرلمان الفرنسي

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، قرارًا يفضي لحل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، والدعوة إلى انتخابات في 30 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

ويأتي قرار ماكرون بعد أن تصدر اليمين المتطرف الفرنسي، الانتخابات الأوروبية في فرنسا بحصوله على نسبة تراوح بين 31,5 و32,5 % من الأصوات، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

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وحقق اليمين المتطرف الفرنسي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع "إيفوب" و"إبسوس".

وحل في المرتبة الثانية حزب الغالبية الرئاسية مع 15,2% من الأصوات، وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي-الديمقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14%.

فرنسا

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