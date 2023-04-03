محاكمة ترامب.. كواليس سيرك مانهاتن المرتقب

لن يكون وصول ترامب عاديا للمحكمة، حيث سيحاط بكتيبة من عملاء الخدمة السرية على عكس المتهمين العاديين.

بعد ذلك سيقوم رجال الشرطة بأخذ بصمات الرئيس السابق، وسط احتمال التقاط صورة له أثناء ذلك، قد تكون بمثابة هدية لحملة ترامب التي تخطط جيدا لاستغلال مثل هذا الحدث النادر.

وفي الوقت الذي يكون فيه من الطبيعي والقانوني تقييد يدي المتهمين بارتكاب جنايات، إلا أن ترامب قد يخرج من هذه القاعدة، بعد تسوية مع المدعي العام براغ تضمن عدم حدوث ذلك، بحسب ما أوضح أحد محامي ترامب، جوزيف تاكوبينا.