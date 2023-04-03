محاكمة ترامب.. كواليس سيرك مانهاتن المرتقب
يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدخول محكمة مانهاتن الثلاثاء، بصفته متهما ومرشحا رئاسيا في آن واحد.
وبينما يحاول فريق الدفاع تبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه، أو الطعن في كونها تمثل جناية تتعلق بالحملة الانتخابية، هناك فريق آخر لترامب يحاول استثمار الحدث لدعم حملته التي بدأت بالفعل جني مكاسب.
وقالت حملة ترامب، إنها جمعت أكثر من 4 ملايين دولار خلال 24 ساعة فقط جاءت بعد توقع أن يسلم ترامب نفسه للمدعي العام ألفين براغ.
ويعتقد ترامب أن توجيه لائحة اتهام جنائية له ستخدم في نهاية المطاف جهود حملته الثالثة للترشح للانتخابات الرئاسية، وقد بدأ بالفعل بعض منتقديه من الحزب الجمهوري، والذين كانوا يفكرون ببدائل، يقفون مع ترامب الآن.
وكشف تقرير لنيويورك تايمز، الأجواء التي يعيشها ترامب قبل اليوم الحاسم، حيث من المتوقع أن يسافر إلى مطار لاغوارديا من فلوريدا على متن طائرته الخاصة بعد ظهر يوم الإثنين، ثم يمضي ليلته في شقته في برج ترامب، ويلتقي بمحاميه أثناء وجوده هناك استعدادا للمحاكمة.
لعب الجولف يوم السبت وقضى بعض الوقت مع غاري بلاير لاعب الجولف المحترف الجنوب أفريقي، في ملعب ترامب الدولي القريب.
وتناول ترامب العشاء في منزله ببالم بيتش ليلة السبت، وكان هادئًا نسبيًا، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا معه، ولم يُظهر سوى القليل من القلق الذي كان يشعر به في الفترة التي سبقت لائحة الاتهام.
لن يكون وصول ترامب عاديا للمحكمة، حيث سيحاط بكتيبة من عملاء الخدمة السرية على عكس المتهمين العاديين.
بعد ذلك سيقوم رجال الشرطة بأخذ بصمات الرئيس السابق، وسط احتمال التقاط صورة له أثناء ذلك، قد تكون بمثابة هدية لحملة ترامب التي تخطط جيدا لاستغلال مثل هذا الحدث النادر.
وفي الوقت الذي يكون فيه من الطبيعي والقانوني تقييد يدي المتهمين بارتكاب جنايات، إلا أن ترامب قد يخرج من هذه القاعدة، بعد تسوية مع المدعي العام براغ تضمن عدم حدوث ذلك، بحسب ما أوضح أحد محامي ترامب، جوزيف تاكوبينا.
قبل الاتهام، من المرجح أن يكون ترامب محتجزًا في غرفة مقابلة بدل قفص الاتهام، وبعد ذلك سيدخل قاعة المحكمة ويعلن اعترافه ببراءته.
كاميرا واحدة مثبتة في ردهة المحكمة، ستحظى بشرف تصوير الحدث النادر، لتلتقط خطى ترامب وهو يسير متهما ومرشحا رئاسيا إلى قاعة المحكمة.
ولا يُسمح عادةً بالكاميرات في قاعات المحاكم في نيويورك، ومع ذلك، طلبت المؤسسات الإخبارية من القاضي إجراء استثناء لم يستجب له بعد.
وفي خارج المحكمة استعدادات وانتشار أمني لمنع حدوث أعمال شغب من أنصار ترامب، وسط تقارير تقلل من احتمالية تكرار أحداث اقتحام الكابيتول.
مشهد مرتقب في منهاتن ستسلط أغلب وسائل الإعلام العالمية الضوء عليه، ويبدو أن وصفه بـ"السيرك" منصف إلى حد بعيد.