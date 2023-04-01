ترامب يستعد للاستسلام في نيويورك والشرطة تتأهّب للاحتجاجات

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستسلام للمدعين العامين في مانهاتن يوم الثلاثاء القادم، في الوقت الذي تستعد فيه شرطة نيويورك للاحتجاجات والردود الحزبية الحادة من الديمقراطيين والجمهوريين.

وبعد يوم من توجيه هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى ترامب وجعله أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية، أقيمت حواجز معدنية حول محكمة الجنايات في سنتر ستريت في مانهاتن السفلى، بحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز".