نجل ترامب ساخرا: زيلينسكي الممثل الأعلى أجرا وليس توم كروز

تهكم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معتبرا في تعليق ساخر أنه الممثل الأعلى أجرا، في إشارة إلى الدعم المالي الضخم المقدم من قبل الإدارة الأمريكية لكييف.

وشارك نجل ترامب على حسابه بانستقرام والذي يتابعه 6.3 مليون متابع، صورة تظهر تعليق أحد مستخدمي تويتر على خبر تصنيف الممثل توم كروز كالممثل الأعلى أجرا لسنة 2022 بحصوله على 100 مليون دولار.

ويقول التعليق الذي شاركه نجل ترامب إن زيلينسكي في الواقع هو الأعلى أجرا بحصوله على 18 مليار دولار.

نجل ترامب نشر الصورة مؤيدا لما ورد في التعليق رغم أنه -كما قال- يظن أن "زيلينسكي حصل على 130 مليار دولار".

