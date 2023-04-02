ترمب سيلقي خطابا علنيا بعد التحقيق معه الثلاثاء

قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلقاء خطاب علني، من ولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء المقبل، وسط اتهامات تلاحقه في عدد من القضايا.

وأعلنت حملة ترامب أن الرئيس السابق سيلقي تصريحات ليلة الثلاثاء في فلوريدا بعد استدعائه المقرر في نيويورك في وقت سابق من ذلك اليوم.

ومن المقرر أن يلقي ترامب تصريحات في ناديه Mar-a-Lago بعد عودته من مانهاتن، حيث من المتوقع أن يسلم نفسه طواعية.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن شخصين مطلعين قولهما إن ترامب، المرشح الرئاسي لعام 2024، يواجه عدة تهم بتزوير السجلات التجارية، بما في ذلك جريمة جناية واحدة على الأقل، في لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في مانهاتن الأسبوع الماضي.