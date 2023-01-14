عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

وأشارت إلى أن نحو 1000 شرطي وحارس إسرائيلي وصلوا لتأمين التظاهرة في تل أبيب، حيث سُجل ازدحام مروري كثيف في وسط المدينة، فيما أعلن عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية مشاركتهم في المظاهرة.

وقال زعيم "المعسكر الوطني" ووزير الدفاع السابق بيني غانتس إنه سيشارك في التظاهرة، داعياً الإسرائيليين للمشاركة؛ لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل.