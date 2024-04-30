روسيا تعرض مركبات بريطانية وأمريكية استولت عليها في أوكرانيا (صور)
نظّمت روسيا معرضًا، في الهواء الطلق في موسكو، يعرض مركبات عسكرية بريطانية وأمريكية تم الاستيلاء عليها خلال الحرب الجارية في أوكرانيا.
ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، يرافق المعرض لافتات تؤكد "النصر الحتمي" لروسيا و"غنائم الجيش الروسي".
ويشمل المعرض، الذي يقام في حديقة النصر، ناقلات جنود مدرعة بريطانية من طراز ماستيف وساكسون ودبابة برادلي الأمريكية، بالإضافة إلى دبابات من ألمانيا والسويد وفرنسا.
وسيُفتتح معرض آخر أكبر في مجمع باتريوت بارك ذي الطابع العسكري، ويضم أكثر من 800 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية، ومعدات عسكرية من حلف الناتو تم الاستيلاء عليها أيضًا.
وأعلن متحدث باسم الجيش الروسي أن دبابة قتالية أمريكية من طراز أبرامز M1A1 سيتم نقلها قريبًا إلى موسكو لعرضها.
وأفادت تقارير بأن واشنطن قامت بتهميش دباباتها في أوكرانيا بسبب انتشار الطائرات الروسية دون طيار التي جعلت من الصعب عليها العمل بفاعلية.
وقد فُقدت بالفعل خمس دبابات من أصل 31 دبابة أرسلتها الولايات المتحدة بسبب الهجمات الروسية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض معدات عسكرية تم الاستيلاء عليها من أستراليا والنمسا وجمهورية التشيك وفنلندا.
ويسبق المعرض احتفال روسيا السنوي بيوم النصر، الذي يحيي ذكرى هزيمة ألمانيا النازية.
ومن المتوقع أن يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عرض عسكري في الساحة الحمراء ويتم تنصيبه لولايته الرئاسية الخامسة في الكرملين.
وكان بوتين أعرب في وقت سابق عن اهتمامه بدراسة المعدات العسكرية الغربية التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا لاستخدامها المحتمل في روسيا.
قلق أوكراني
وفي ساحة المعركة في أوكرانيا، أعرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن قلقه من تأخر تسليم الإمدادات الأمريكية الجديدة.
وأشار إلى أن قدرة أوكرانيا على مقاومة روسيا تعتمد على الدعم في الوقت المناسب.
وانتقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الحلف لعدم تسليم الأسلحة والذخائر الموعودة، مشيرًا إلى أن ذلك سمح لروسيا بتحقيق مزايا في الصراع.
وذكر قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، أن روسيا دفعت القوات الأوكرانية إلى الوراء في منطقة دونيتسك وأنها تتمتع بـ"أفضلية كبيرة".
وهناك مخاوف من أن روسيا قد تتقدم أكثر في منطقة دونيتسك وتحاصر مدينة خاركيف، رغم عدم وجود أي مؤشر حاليًّا على هجوم مباشر.
ويعكس معرض موسكو تفاؤل روسيا المتزايد واعتقادها بأن الحرب في أوكرانيا تتحول لصالحها.
ولا يزال المحللون الغربيون متشككين في فرص أوكرانيا في طرد الجيش الروسي، رغم الموافقة الأخيرة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار من الولايات المتحدة.