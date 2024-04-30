روسيا تعرض مركبات بريطانية وأمريكية استولت عليها في أوكرانيا (صور)

نظّمت روسيا معرضًا، في الهواء الطلق في موسكو، يعرض مركبات عسكرية بريطانية وأمريكية تم الاستيلاء عليها خلال الحرب الجارية في أوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، يرافق المعرض لافتات تؤكد "النصر الحتمي" لروسيا و"غنائم الجيش الروسي".

ويشمل المعرض، الذي يقام في حديقة النصر، ناقلات جنود مدرعة بريطانية من طراز ماستيف وساكسون ودبابة برادلي الأمريكية، بالإضافة إلى دبابات من ألمانيا والسويد وفرنسا.