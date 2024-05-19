تتهمها باريس بإثارة اضطرابات كاليدونيا.. ما هي "خلية تنسيق العمل الميداني"؟

تتهم الحكومة الفرنسية "خلية تنسيق العمل الميداني" بإثارة الاحتجاجات والشغب في إقليم كاليدونيا الجديدة.

وتم إنشاء هذه الخلية في نهاية عام 2023 للتعبئة ضد تعديل النظام الانتخابي، الذي يقع اليوم في قلب العاصفة، ويخضع نشطاء في هذه الخلية تم القبض عليهم للتحقيق.

وشكك وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار الفرنسي، جيرالد دارمانين، بشدة في هذا التنظيم، ووصفه يوم الخميس 16 مايو بـ "المافيا"، وقال إنه يشتبه بأنهم "قادة" أعمال العنف التي أشعلت كاليدونيا الجديدة منذ يوم الاثنين 13 مايو الجاري.

وتمثل هذه الخلية اليوم موضوع انتقادات لاذعة، ولكنها لا تزال غير معروفة.

وتقع هذه الخلية ضمن التوازنات المعقدة لحركة استقلال كاليدونيا الجديدة، وهي أبعد ما تكون عن التجانس بين المتطرفين والمعتدلين.

لكن نقطة الالتقاء بينها هي الرغبة في تحقيق الوحدة، وهو الخيار الوحيد الذي يعتبر ممكنا للتأثير على المفاوضات للخروج من اتفاق نوميا الثاني، المبرم في عام 1998، في مواجهة حكومة اتهمها الانفصاليون آنذاك باختيار أسلوب "المرور بالقوة".