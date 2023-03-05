بعد إدانات واسعة.. سموتريتش: تصريحاتي حول بلدة حوارة "زلة لسان"

وقال سموتريتش، في تصريحات نقلها موقع "والا" العبري، إن: "تصريحاته حول محو قرية حوارة زلة لسان"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هناك من يعمل بجد لمحاولة تشويه صورتنا، وهناك حملة ضدي".

وأضاف سموتريتش، أن ما فعله المستوطنون في القرية الفلسطينية حوارة من حرق للمنازل والمركبات، يشكل "جريمة قومية خطيرة للغاية، لكنه ليس إرهاباً".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عبرية أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس منع سموتريتش من دخول أراضيها.

وقال مسؤول أمريكي في تصريحات نقلتها القناة "12" العبرية، إنه: "من الأفضل للوزير سموتريتش، إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة، وتجنب الإحراج".