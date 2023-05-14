أوكرانيا تعلن اعتراض 3 صواريخ وتدمير 25 طائرة مسيرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، في أحدث هجوم جوي تتعرض له أوكرانيا منذ بداية الشهر.

وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر، وهو ما تعزوه كييف إلى مخاوف موسكو من الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع.

وقالت القوات الجوية في بيان إن "روسيا هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن في البحر الأسود وصواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95".