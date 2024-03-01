مالي تبحث مع روسيا بناء محطات للطاقة إحداها نووية

كشف وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أن بلاده تبحث مع ممثلين روس إنشاء محطة للطاقة النووية على أراضي الدولة الأفريقية لتعزيز قطاع الطاقة فيها، إضافة إلى إنشاء محطتين للطاقة الشمسية.

وقال الوزير المالي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إنه "على المدى المتوسط والطويل، تقرر الانتقال إلى بناء محطات الطاقة النووية لتعزيز توازن الطاقة في البلاد"، مبينًا أنه "على المدى القصير أو المتوسط، نحن نتحدث عن إنشاء محطتين للطاقة الشمسية التي يمكن أن تلبي احتياجات البلاد".

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت شركة "روساتوم" الحكومية المتخصصة في مجال الطاقة النووية، أن روسيا ومالي وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيثُ تعتمد مالي على تعاون أوثق مع روسيا في مجال التنقيب والتعدين.